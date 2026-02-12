https://ria.ru/20260212/ska-2074018737.html
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T19:56:00+03:00
2026-02-12T19:56:00+03:00
2026-02-12T19:56:00+03:00
хоккей
спорт
сергей плотников
николай голдобин
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
барыс
лада
спорт, сергей плотников, николай голдобин, марат хайруллин, ска (санкт-петербург), барыс, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Плотников, Николай Голдобин, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Барыс, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА разгромил "Барыс" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ