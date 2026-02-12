Рейтинг@Mail.ru
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Хоккей
 
19:56 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ska-2074018737.html
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T19:56:00+03:00
2026-02-12T19:56:00+03:00
хоккей
спорт
сергей плотников
николай голдобин
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
барыс
лада
спорт, сергей плотников, николай голдобин, марат хайруллин, ска (санкт-петербург), барыс, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Плотников, Николай Голдобин, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Барыс, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

СКА разгромил "Барыс" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Матвей Короткий (33-я минута), Сергей Плотников (34), Никита Дишковский (45), Николай Голдобин (48) и Марат Хайруллин (58). Голкипер СКА Артемий Плешков отразил все 24 броска и оформил первый шатаут в сезоне и пятый в карьере.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 февраля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Барыс
0 : 5
СКА
13:14 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Маркус Филлипс)
04:56 • Nikita Dishkovsky
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
07:15 • Николай Голдобин
(Скотт Уилсон, Сергей Плотников)
17:12 • Марат Хайруллин
(Nikita Dishkovsky, Егор Савиков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА, набравший 62 очка, располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла четвертый матч кряду в КХЛ. "Барыс" (42) идет на десятом месте на Востоке.
В следующем матче чемпионата "Барыс" 14 февраля примет тольяттинскую "Ладу", СКА двумя днями позднее дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск)
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ
Вчера, 18:09
 
ХоккейСпортСергей ПлотниковНиколай ГолдобинМарат ХайруллинСКА (Санкт-Петербург)БарысЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
