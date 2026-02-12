Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
12:19 12.02.2026
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
Одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе, он допрошен, следствие попросит суд о его аресте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе

СК: одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе

Ситуация у Анапского индустриального техникума
Ситуация у Анапского индустриального техникума - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация у Анапского индустриального техникума. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе, он допрошен, следствие попросит суд о его аресте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате при подстрекательстве сверстника днем 11 февраля вооруженный фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума, погиб охранник учреждения, пытавшийся пресечь его действия.
"Подозреваемый задержан следователем СК и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу", - добавили в СК.
Анапский индустриальный техникум - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СК рассказал о пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе
Вчера, 02:10
