СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе - РИА Новости, 12.02.2026
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
Одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе, он допрошен, следствие попросит суд о его аресте, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:19:00+03:00
2026-02-12T12:19:00+03:00
2026-02-12T12:43:00+03:00
нападение в техникуме в анапе
происшествия
анапа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
анапа
россия
Новости
ru-RU
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
СК: одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Одногруппник знал о намерении студента напасть на техникум в Анапе, он допрошен, следствие попросит суд о его аресте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что в результате при подстрекательстве сверстника днем 11 февраля вооруженный фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума, погиб охранник учреждения, пытавшийся пресечь его действия.
"Подозреваемый задержан следователем СК
и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу", - добавили в СК.