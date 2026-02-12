https://ria.ru/20260212/sk-2073843651.html
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК* - РИА Новости, 12.02.2026
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
СК РФ завершил расследование уголовного дела против одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*, сына режиссера "Слуги народов" Кирющенко**, он... РИА Новости, 12.02.2026
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
брянская область
Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела против одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*, сына режиссера "Слуги народов" Кирющенко**, он объявлен в международной розыск, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Следственный комитет России устанавливает всех причастных к преступлениям, совершенным украинскими формированиями против наших мирных граждан и российских военнослужащих. Ведется сбор доказательств по таким преступлениям вне зависимости от того, где находятся фигуранты. Так, завершено расследование в отношении члена запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* Василия Кирющенко**... Кирющенко** заочно арестован и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении СК.
Правоохранители отметили, что Кирющенко** принимал участие в разработке плана вторжения боевиков в Брянскую область в 2023 году. В результате этих преступлений погибли и получили ранения мирные жители, повреждены гражданские объекты. Ряд участников нападения уже осуждены заочно.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
** Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ