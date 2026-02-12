Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
10:48 12.02.2026
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
брянская область
россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*

© Фото : соцсетиВасилий Кирющенко**
Василий Кирющенко** - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети
Василий Кирющенко**. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела против одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*, сына режиссера "Слуги народов" Кирющенко**, он объявлен в международной розыск, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Следственный комитет России устанавливает всех причастных к преступлениям, совершенным украинскими формированиями против наших мирных граждан и российских военнослужащих. Ведется сбор доказательств по таким преступлениям вне зависимости от того, где находятся фигуранты. Так, завершено расследование в отношении члена запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* Василия Кирющенко**... Кирющенко** заочно арестован и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении СК.
Правоохранители отметили, что Кирющенко** принимал участие в разработке плана вторжения боевиков в Брянскую область в 2023 году. В результате этих преступлений погибли и получили ранения мирные жители, повреждены гражданские объекты. Ряд участников нападения уже осуждены заочно.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
** Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск
Россия
Брянская область
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
