СК завершил расследование дела против одного из лидеров РДК*

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела против одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*, сына режиссера "Слуги народов" Кирющенко**, он объявлен в международной розыск, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Следственный комитет России устанавливает всех причастных к преступлениям, совершенным украинскими формированиями против наших мирных граждан и российских военнослужащих. Ведется сбор доказательств по таким преступлениям вне зависимости от того, где находятся фигуранты. Так, завершено расследование в отношении члена запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* Василия Кирющенко**... Кирющенко** заочно арестован и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении СК.

Правоохранители отметили, что Кирющенко** принимал участие в разработке плана вторжения боевиков в Брянскую область в 2023 году. В результате этих преступлений погибли и получили ранения мирные жители, повреждены гражданские объекты. Ряд участников нападения уже осуждены заочно.

* Запрещенная в РФ террористическая организация