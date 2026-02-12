https://ria.ru/20260212/siriya-2073917406.html
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии - РИА Новости, 12.02.2026
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
Подразделения сирийской армии начали развертывание на территории крупнейшей в Сирии базы международной коалиции по борьбе с ИГ* ("Исламское государство"*) в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:38:00+03:00
2026-02-12T14:38:00+03:00
2026-02-12T15:22:00+03:00
в мире
сирия
россия
хомс (город)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073930584_54:0:1866:1019_1920x0_80_0_0_6d2918546f8ffa68edc869054c8ab0e2.jpg
https://ria.ru/20251214/palmira-2061994587.html
сирия
россия
хомс (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073930584_280:0:1639:1019_1920x0_80_0_0_d2159803c38f6fc2cf964adef8304504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, хомс (город), исламское государство*
В мире, Сирия, Россия, Хомс (город), Исламское государство*
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
МО Сирии: международная коалиция передала армии САР контроль над базой Ат-Танф