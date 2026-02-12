Рейтинг@Mail.ru
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
14:38 12.02.2026 (обновлено: 15:22 12.02.2026)
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
Подразделения сирийской армии начали развертывание на территории крупнейшей в Сирии базы международной коалиции по борьбе с ИГ* ("Исламское государство"*) в... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
сирия
россия
хомс (город)
исламское государство*
сирия
россия
хомс (город)
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Public Domain
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 фев - РИА Новости. Подразделения сирийской армии начали развертывание на территории крупнейшей в Сирии базы международной коалиции по борьбе с ИГ* ("Исламское государство"*) в районе Ат-Танф в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
«
"В рамках координации между сирийской и американской сторонами подразделения сирийской армии приняли под контроль базу Ат-Танф, обеспечили безопасность базы и ее окрестностей и начали развертывание на сирийско-иракско-иорданской границе в районе пустыни Ат-Танф", - написано в заявлении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
14 декабря 2025, 19:17
 
В миреСирияРоссияХомс (город)Исламское государство*
 
 
