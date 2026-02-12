Маргариту Симоньян наградили званием "Почетный гражданин Краснодара"

КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили званием "Почетный гражданин города Краснодара" в кубанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Звание и памятную медаль "За заслуги" вручил мэр Краснодара Евгений Наумов на торжественном мероприятии, посвященном 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
"Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение… Такой настоянной на ностальгии чистой радости, как сейчас, по поводу того, что городская дума и мэрия Краснодара приняли решение - что я теперь почетная гражданка моего родного города - такой радости, чистой, светлой, ностальгичной, я, конечно, не испытывала", - сказала Симоньян на церемонии награждения.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии награждения знаком почетного гражданина Краснодара
