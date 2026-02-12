Маргариту Симоньян наградили званием "Почетный гражданин Краснодара"

КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили званием "Почетный гражданин города Краснодара" в кубанской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".