08:20 12.02.2026
Климатолог рассказал о таянии многолетней мерзлоты в Сибири
Климатолог рассказал о таянии многолетней мерзлоты в Сибири
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
общество, север, россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
Наука, Общество, Север, Россия, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)
Климатолог рассказал о таянии многолетней мерзлоты в Сибири

Константинов: таяние многолетней мерзлоты в Сибири осложняет движение транспорта

Восточный Саян. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Таяние многолетних мерзлых грунтов в Сибири осложняет движение транспорта, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
"Если говорить про Сибирь, то там наблюдается еще и подтаивание многолетней мерзлоты. Это все дело (дорожную ситуацию - ред.) достаточно осложняет. То есть таяние многолетних мерзлых грунтов делает многие транспортные артерии достаточно тяжелыми для использования", - рассказал Константинов.
Он уточнил, что на европейской территории Севера России такой проблемы практически нет - мерзлота здесь носит лишь очаговый характер.
