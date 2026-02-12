Рейтинг@Mail.ru
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
16:30 12.02.2026
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию
Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, его задержали, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 12.02.2026
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию

Yle: пьяный швед попытался уехать из Финляндии в Россию на украденной машине

© РИА Новости / Алексей Даничев
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, его задержали, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Швед пытался попасть из Салла (община на севере Финляндии - ред.) в Россию на украденной машине и в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, в воскресенье он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, а в понедельник прибыл на нем на закрытый КПП "Салла" (МАПП Салла), перелез через закрытые ворота, где его задержал пограничный патруль. Мужчина пояснил, что пытался попасть в Россию.
"Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Полиция задержала мужчину. Его подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой", - говорится в сообщении Yle.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Посольство России в Финляндии задалось вопросом о цели забора на границе
21 января, 13:01
 
