Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию
Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, его задержали, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, его задержали, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Швед пытался попасть из Салла (община на севере Финляндии
- ред.) в Россию
на украденной машине и в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, в воскресенье он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, а в понедельник прибыл на нем на закрытый КПП "Салла" (МАПП Салла), перелез через закрытые ворота, где его задержал пограничный патруль. Мужчина пояснил, что пытался попасть в Россию.
"Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Полиция задержала мужчину. Его подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой", - говорится в сообщении Yle.