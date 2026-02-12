Пьяный швед угнал машину и попытался уехать из Финляндии в Россию

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, его задержали, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.

"Швед пытался попасть из Салла (община на севере Финляндии - ред.) в Россию на украденной машине и в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, в воскресенье он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, а в понедельник прибыл на нем на закрытый КПП "Салла" (МАПП Салла), перелез через закрытые ворота, где его задержал пограничный патруль. Мужчина пояснил, что пытался попасть в Россию.