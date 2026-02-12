https://ria.ru/20260212/shpionazh-2073892945.html
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
Житель Каменско-Днепровского района Запорожской области получил 12 лет колонии за передачу сведений о российской армии спецслужбам Украины, сообщает... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за шпионаж