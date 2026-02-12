Рейтинг@Mail.ru
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
13:34 12.02.2026
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж - РИА Новости, 12.02.2026
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж
Житель Каменско-Днепровского района Запорожской области получил 12 лет колонии за передачу сведений о российской армии спецслужбам Украины, сообщает... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T13:34:00+03:00
происшествия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
происшествия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Происшествия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж

Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за шпионаж

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Житель Каменско-Днепровского района Запорожской области получил 12 лет колонии за передачу сведений о российской армии спецслужбам Украины, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"Гражданину Б. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В судебном инстанции подчеркнули, что осужденный в июне 2022 года позвонил по телефону своему знакомому на подконтрольной ВСУ территории и попросил связать с представителями спецслужб Украины. Затем на него вышел сотрудник военной разведки Украины.
"С июня 2022 года по март 2023 года гражданин Б. направлял фотографии и координаты подразделений ВС РФ, используя свой мобильный телефон, а также сим-карту своего коллеги, не осведомленного о его преступных намерениях, ссылаясь на плохую связь", - говорится в сообщении.
Мужчина осужден по статье о шпионаже.
Задержание сотрудниками ФСБ инженера предприятия ОПК Михаила Взводнова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Россиянин получил 13 лет за шпионаж в пользу Швеции
19 января, 09:48
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
