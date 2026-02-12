Рейтинг@Mail.ru
Бывшего топ-менеджера Fesco отправили под арест - РИА Новости, 12.02.2026
19:30 12.02.2026
Бывшего топ-менеджера Fesco отправили под арест
Суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, россия, fesco
Происшествия, Россия, FESCO
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате, сообщил в четверг РИА Новости участник процесса.
"Арестовали до 11 апреля", - сказал собеседник.
Ранее в суд поступило ходатайство об аресте Северилова по уголовному делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Fesco сообщили журналистам, что транспортная группа работает в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы Fesco Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Северилова.
Стенд компании FESCO - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы
