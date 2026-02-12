В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для исламской республики результаты диалога по ядерной сделке с США.
"Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным", - написал Аракчи на странице в соцсети X, поздравив Иран с 47-й годовщиной Исламской революции.
При этом Аракчи добавил, что Иран не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, "чего бы это ни стоило".
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.