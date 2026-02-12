В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для исламской республики результаты диалога по ядерной сделке с США.

При этом Аракчи добавил, что Иран не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, "чего бы это ни стоило".