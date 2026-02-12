Рейтинг@Mail.ru
В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США - РИА Новости, 12.02.2026
02:41 12.02.2026
В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для исламской республики результаты диалога по ядерной сделке с США. РИА Новости, 12.02.2026
в мире, иран, сша, маскат (город), аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Аббас Аракчи
В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

Аракчи выразил надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

© AP Photo / Khalil HamraАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для исламской республики результаты диалога по ядерной сделке с США.
"Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным", - написал Аракчи на странице в соцсети X, поздравив Иран с 47-й годовщиной Исламской революции.
При этом Аракчи добавил, что Иран не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, "чего бы это ни стоило".
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
