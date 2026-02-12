https://ria.ru/20260212/sberbank-2073938244.html
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR
экономика, москва, сбербанк россии
Экономика, Москва, Сбербанк России
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" запретил Сбербанку использовать его обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд аналогичных, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Запретить публичному акционерному обществу "Сбербанк России
"… использовать обозначения "Плати QR", SberPay QR (всего перечислено 15 обозначений – ред.) в системе доменно-сетевой адресации - "sberpay/qr" и "sberpayqr", а также обозначения, сходные до степени смешения со знаками обслуживания… правообладателем которых является истец", - говорится в резолютивной части постановления суда.
Использование запрещено применительно к услугам четырех классов, таким как, например, выписка счетов, подготовка платежных документов, информация финансовая, обслуживание банковское удаленное, обслуживание по дебетовым карточкам, обеспечение доступа к базам данных, прокат программного обеспечения.
Использование запрещено несколькими способами: в интернете, в том числе в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах, в программах для ЭВМ, в том числе в приложениях для телефонов (смартфонов), в программном обеспечении для POS-терминалов, включая в исходном тексте, объектном коде, аудиовизуальных отображениях (интерфейсе), а также в подготовительных материалах, в рекламной продукции.
Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы
, который в марте полностью отклонил иск ООО "Фит" к Сбербанку
. Апелляционный суд признал, что ответчиком допущено нарушение прав истца на знаки обслуживания.