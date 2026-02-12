Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" запретил Сбербанку использовать его обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд аналогичных, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Использование запрещено несколькими способами: в интернете, в том числе в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах, в программах для ЭВМ, в том числе в приложениях для телефонов (смартфонов), в программном обеспечении для POS-терминалов, включая в исходном тексте, объектном коде, аудиовизуальных отображениях (интерфейсе), а также в подготовительных материалах, в рекламной продукции.