Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/sberbank-2073938244.html
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR - РИА Новости, 12.02.2026
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR
Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" запретил Сбербанку использовать его... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:40:00+03:00
2026-02-12T15:40:00+03:00
экономика
москва
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_247c2648a53d2221fcaaaa16dff0a4ce.jpg
https://ria.ru/20260120/ekonomika-2069167062.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_4ccc3897ac7feb60e97d14efc182ea77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сбербанк россии
Экономика, Москва, Сбербанк России
Суд запретил Сбербанку использовать обозначения бренда PayQR

РИА Новости: суд запретил Сбербанку использовать 15 обозначений бренда PayQR

© Фото : предоставлено Сбербанком РоссииСбербанк России
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : предоставлено Сбербанком России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" запретил Сбербанку использовать его обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд аналогичных, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Запретить публичному акционерному обществу "Сбербанк России"… использовать обозначения "Плати QR", SberPay QR (всего перечислено 15 обозначений – ред.) в системе доменно-сетевой адресации - "sberpay/qr" и "sberpayqr", а также обозначения, сходные до степени смешения со знаками обслуживания… правообладателем которых является истец", - говорится в резолютивной части постановления суда.
Использование запрещено применительно к услугам четырех классов, таким как, например, выписка счетов, подготовка платежных документов, информация финансовая, обслуживание банковское удаленное, обслуживание по дебетовым карточкам, обеспечение доступа к базам данных, прокат программного обеспечения.
Использование запрещено несколькими способами: в интернете, в том числе в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах, в программах для ЭВМ, в том числе в приложениях для телефонов (смартфонов), в программном обеспечении для POS-терминалов, включая в исходном тексте, объектном коде, аудиовизуальных отображениях (интерфейсе), а также в подготовительных материалах, в рекламной продукции.
Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в марте полностью отклонил иск ООО "Фит" к Сбербанку. Апелляционный суд признал, что ответчиком допущено нарушение прав истца на знаки обслуживания.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance
20 января, 21:50
 
ЭкономикаМоскваСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала