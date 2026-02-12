Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей на облигационные займы
14:19 12.02.2026
Бизнес-клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей на облигационные займы
сбер, сбербанк россии, экономика
Сбер, Сбербанк России, Экономика
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Корпоративные клиенты Сбера в 2025 году перенаправили 372 миллиарда рублей с традиционных кредитов на облигационные займы с целью экономии на обслуживании долга, сообщил банк.
"Для нас важно, чтобы финансирование работало как стратегический ресурс, а не просто закрывало кассовые разрывы. Акционерное финансирование — это не заем, а партнерство. Оно позволяет компаниям привлекать средства без увеличения долговой нагрузки, сохраняя контроль над бизнесом. А облигационные займы дают прямой экономический эффект — снижают процентные расходы. Сэкономленные в прошлом году 1,8 миллиарда рублей наши клиенты направили на модернизацию, выход на новые рынки и создание технологических заделов", - приводятся в сообщении слова директора департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрея Добрынина.
Как отмечается в сообщении, переход на облигации — часть работы Сбера по созданию гибкого портфеля финансирования. В 2025 году Сбер нарастил портфель инструментов мезонинного и акционерного финансирования на 6% — до 1,76 триллиона рублей.
СберСбербанк РоссииЭкономика
 
 
