Бизнес-клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей на облигационные займы

Корпоративные клиенты Сбера в 2025 году перенаправили 372 миллиарда рублей с традиционных кредитов на облигационные займы с целью экономии на обслуживании... РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Корпоративные клиенты Сбера в 2025 году перенаправили 372 миллиарда рублей с традиционных кредитов на облигационные займы с целью экономии на обслуживании долга, сообщил банк.
"Для нас важно, чтобы финансирование работало как стратегический ресурс, а не просто закрывало кассовые разрывы. Акционерное финансирование — это не заем, а партнерство. Оно позволяет компаниям привлекать средства без увеличения долговой нагрузки, сохраняя контроль над бизнесом. А облигационные займы дают прямой экономический эффект — снижают процентные расходы. Сэкономленные в прошлом году 1,8 миллиарда рублей наши клиенты направили на модернизацию, выход на новые рынки и создание технологических заделов", - приводятся в сообщении слова директора департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрея Добрынина.
Как отмечается в сообщении, переход на облигации — часть работы Сбера по созданию гибкого портфеля финансирования. В 2025 году Сбер нарастил портфель инструментов мезонинного и акционерного финансирования на 6% — до 1,76 триллиона рублей.