Бизнес-клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей на облигационные займы

"Для нас важно, чтобы финансирование работало как стратегический ресурс, а не просто закрывало кассовые разрывы. Акционерное финансирование — это не заем, а партнерство. Оно позволяет компаниям привлекать средства без увеличения долговой нагрузки, сохраняя контроль над бизнесом. А облигационные займы дают прямой экономический эффект — снижают процентные расходы. Сэкономленные в прошлом году 1,8 миллиарда рублей наши клиенты направили на модернизацию, выход на новые рынки и создание технологических заделов", - приводятся в сообщении слова директора департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрея Добрынина.