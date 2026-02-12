Бессент назвал условия снятия санкций с продажи российской нефти

В конце января американский министр финансов впервые принимал участие в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который позже согласился, что в контексте множества антироссийских санкций присутствие Бессента было примечательным.