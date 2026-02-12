Рейтинг@Mail.ru
Бессент назвал условия снятия санкций с продажи российской нефти
00:09 12.02.2026 (обновлено: 06:09 12.02.2026)
Бессент назвал условия снятия санкций с продажи российской нефти
Снятие санкций с продажи нефти после достижения украинского урегулирования пообещал министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:09:00+03:00
2026-02-12T06:09:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
скотт бессент
кирилл дмитриев
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, скотт бессент, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Украина, Скотт Бессент, Кирилл Дмитриев
Бессент назвал условия снятия санкций с продажи российской нефти

Бессент пообещал снятие санкций с продажи нефти после украинского урегулирования

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Снятие санкций с продажи нефти после достижения украинского урегулирования пообещал министр финансов США Скотт Бессент.
"Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства", — заявил Бессент в интервью Fox News.
В конце января американский министр финансов впервые принимал участие в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который позже согласился, что в контексте множества антироссийских санкций присутствие Бессента было примечательным.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров
9 февраля, 10:16
 
В миреРоссияСШАУкраинаСкотт БессентКирилл Дмитриев
 
 
