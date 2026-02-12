https://ria.ru/20260212/saldo-2073971715.html
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России - РИА Новости, 12.02.2026
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазией предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России в рамках... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:30:00+03:00
2026-02-12T17:30:00+03:00
2026-02-12T17:30:00+03:00
россия
херсонская область
украина
кайя каллас
владимир сальдо
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068234856_0:126:3078:1857_1920x0_80_0_0_b00135018d3d06b54ec1aa57ca8bd7f1.jpg
https://ria.ru/20260212/kallas-2073951044.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068234856_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_34dd31637a1c6bbe9b227549171f531b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, кайя каллас, владимир сальдо, мария захарова, евросоюз
Россия, Херсонская область , Украина, Кайя Каллас, Владимир Сальдо, Мария Захарова, Евросоюз
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России
Сальдо назвал фантазией идею Каллас создать список требований ЕС к России