17:30 12.02.2026
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России
россия, херсонская область , украина, кайя каллас, владимир сальдо, мария захарова, евросоюз
Россия, Херсонская область , Украина, Кайя Каллас, Владимир Сальдо, Мария Захарова, Евросоюз
Сальдо осудил идею Каллас о списке требований ЕС к России

Сальдо назвал фантазией идею Каллас создать список требований ЕС к России

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазией предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Ранее Каллас заявила, что собирается подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в рамках урегулирования на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
"С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов и списков требований. С нами разговаривают только на равных, с учетом интересов нашей безопасности. Все остальное - из разряда фантазий", - сказал Сальдо.
По его словам, судя по заявлениям Каллас, она читает книги по внешней политике, однако еще не дочитала их до конца.
"Потому что поумнеть не успела", - констатировал губернатор.
РоссияХерсонская областьУкраинаКайя КалласВладимир СальдоМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
