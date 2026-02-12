В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте нужно перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами в ситуации с Сувалкским коридором, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Собеседник агентства также отметил, что Сувалкский коридор для НАТО — удобный предлог разворачивать свои войска у наших границ, наращивать свои военные бюджеты и пугать своих же граждан.