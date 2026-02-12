Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами
20:31 12.02.2026
В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами
В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами
Генсеку НАТО Марку Рютте нужно перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами в ситуации с Сувалкским коридором, поделился мнением с РИА Новости...
в мире, россия, калининград, литва, марк рютте, александр шендерюк-жидков, владимир путин, нато
В мире, Россия, Калининград, Литва, Марк Рютте, Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Путин, НАТО
В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами

РИА Новости: в СФ призвали Рютте не бороться с фантомами по Сувалкскому коридору

Генсек НАТО Марк Рютте
 Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте нужно перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами в ситуации с Сувалкским коридором, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока в четверг заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае, если Россия будет блокировать Сувалкский коридор.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Слуцкий назвал слова генсека НАТО о "сокрушительном ответе" провокацией
Вчера, 19:53
"Жаль, что НАТО героически борется не с реальными угрозами, а с собственными пропагандистскими фантомами", - сказал Шендерюк-Жидков.
Собеседник агентства также отметил, что Сувалкский коридор для НАТО — удобный предлог разворачивать свои войска у наших границ, наращивать свои военные бюджеты и пугать своих же граждан.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Сувалкский коридор - полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора
Вчера, 16:33
 
В миреРоссияКалининградЛитваМарк РюттеАлександр Шендерюк-ЖидковВладимир ПутинНАТО
 
 
