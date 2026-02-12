МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте нужно перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами в ситуации с Сувалкским коридором, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
«
"Жаль, что НАТО героически борется не с реальными угрозами, а с собственными пропагандистскими фантомами", - сказал Шендерюк-Жидков.
Собеседник агентства также отметил, что Сувалкский коридор для НАТО — удобный предлог разворачивать свои войска у наших границ, наращивать свои военные бюджеты и пугать своих же граждан.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Сувалкский коридор - полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.