Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец - РИА Новости, 12.02.2026
18:53 12.02.2026 (обновлено: 19:06 12.02.2026)
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец
в мире
европа
сша
марк рютте
нато
в мире, европа, сша, марк рютте, нато
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО должен и дальше занимать американец, даже когда Европа начнет тратить больше денег на оборону.
"Я думаю, здесь речь идет о балансе. Да, я считаю крайне важным, чтобы верховный главнокомандующий объединенными силами оставался американцем, потому что в Европе всегда будет сильное американское конвенциональное присутствие, даже когда европейцы активизируются. В будущем оно также сохранится, наряду с ядерным зонтиком", - сказал Рютте по итогам заседание глав МО стран-членов организации.
Ранее в альянсе сообщили, что европейские союзники по НАТО возглавят все три объединенных командования сил блока в рамках нового распределения ответственности, США сохранят руководство командованиями компонентов.
В миреЕвропаСШАМарк РюттеНАТО
 
 
