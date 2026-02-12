Рейтинг@Mail.ru
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным
Встреча глав МО стран НАТО в Брюсселе в четверг была уникальной и продемонстрировала изменение мышления в вопросе оборонных потребностей, заявил генсек НАТО... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, россия, москва, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным

Рютте: саммит министров обороны стран НАТО показал смену мышления

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Встреча глав МО стран НАТО в Брюсселе в четверг была уникальной и продемонстрировала изменение мышления в вопросе оборонных потребностей, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"То, что я видел и слышал сегодня, было не похоже ни на одну встречу НАТО, в которой я принимал участие... Сегодня мы также увидели доказательства настоящего сдвига в мышлении, единство видения, намного более сильную оборону внутри НАТО", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
Рютте сообщил, что главы МО обсуждали прогресс в наращивании оборонных расходов до 5% ВВП. Как сообщил генсек, такие страны, как Дания, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже достигли или превысили цели по инвестициям в оборону, а другие, например, Германия, на пути к удвоению инвестиций по сравнению с несколькими годами ранее.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Герб боевой группы НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Такое не пережить". НАТО теряет ключевого члена
10 февраля, 08:00
 
