Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Встреча глав МО стран НАТО в Брюсселе в четверг была уникальной и продемонстрировала изменение мышления в вопросе оборонных потребностей, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"То, что я видел и слышал сегодня, было не похоже ни на одну встречу НАТО, в которой я принимал участие... Сегодня мы также увидели доказательства настоящего сдвига в мышлении, единство видения, намного более сильную оборону внутри НАТО", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
Рютте сообщил, что главы МО обсуждали прогресс в наращивании оборонных расходов до 5% ВВП. Как сообщил генсек, такие страны, как Дания, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже достигли или превысили цели по инвестициям в оборону, а другие, например, Германия, на пути к удвоению инвестиций по сравнению с несколькими годами ранее.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
