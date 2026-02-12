Рейтинг@Mail.ru
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 12.02.2026 (обновлено: 17:33 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ryutte-2073969254.html
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:23:00+03:00
2026-02-12T17:33:00+03:00
россия
нато
в мире
сша
европа
эммануэль макрон
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260210/kanada-2073234313.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, сша, европа, эммануэль макрон, марк рютте
Россия, НАТО, В мире, США, Европа, Эммануэль Макрон, Марк Рютте
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией

Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Москвой

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками.
"Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально - вести такую дискуссию (с Россией - ред.), если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща", - сказал Рютте.
Герб боевой группы НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Такое не пережить". НАТО теряет ключевого члена
10 февраля, 08:00
 
РоссияНАТОВ миреСШАЕвропаЭммануэль МакронМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала