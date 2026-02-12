Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора - РИА Новости, 12.02.2026
16:33 12.02.2026
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора - РИА Новости, 12.02.2026
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте с угрозами разрушительного ответа в случае, если Россия блокирует Сувалкский коридор, является провокацией для РИА Новости, 12.02.2026
Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора

Коротченко: заявление Рютте по Сувалкскому коридору является провокацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте с угрозами разрушительного ответа в случае, если Россия блокирует Сувалкский коридор, является провокацией для поднятия градуса напряженности, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Рютте перед заседанием глав минобороны стран НАТО в четверг заявил, что ответ Альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
"В условиях, когда НАТО испытывает явный дефицит внимания со стороны Вашингтона, для поднятия градуса напряженности, генсек НАТО Марк Рютте делает эпатажные заявления, рассматривая некие сценарии начала боевых действий со стороны Вооруженных сил России против стран Североатлантического договора. Поэтому в данном случае Рютте исполняет роль провокатора. У России нет планов нападения на страны НАТО, о чем неоднократно заявляло военно-политическое руководство РФ", - сказал Коротченко.
Он также отметил, что Россия в случае военной агрессии НАТО против нее будет применять весь арсенал имеющихся средств поражения, "включая ядерные, причем без каких-либо колебаний".
"Такая же ситуация будет и в случае ввода воинских контингентов стран "Коалиции желающих" на территорию Украины. В данном случае позиция России сбалансирована и четко обозначена", - сказал Коротченко.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Р не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияВашингтон (штат)УкраинаМарк РюттеИгорь КоротченкоВладимир ПутинНАТО
 
 
