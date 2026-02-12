Эксперт оценил слова Рютте о блокировке Сувалкского коридора

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте с угрозами разрушительного ответа в случае, если Россия блокирует Сувалкский коридор, является провокацией для поднятия градуса напряженности, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он также отметил, что Россия в случае военной агрессии НАТО против нее будет применять весь арсенал имеющихся средств поражения, "включая ядерные, причем без каких-либо колебаний".