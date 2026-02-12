https://ria.ru/20260212/rt-2073906280.html
Телеканал RT запустил новый проект в Саудовской Аравии
Телеканал RT запустил новый проект в Саудовской Аравии
RT запустил в Саудовской Аравии новую программу "Студия Эр-Рияд"