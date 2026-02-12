Рейтинг@Mail.ru
14:09 12.02.2026
Телеканал RT запустил новый проект в Саудовской Аравии
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телеканал RT сообщил о запуске новой программы "Студия Эр-Рияд" в Саудовской Аравии.
"RT запускает новый проект в Саудовской Аравии. Программа "Студия Эр-Рияд" приурочена к 100-летнему юбилею дипломатических отношений Москвы и Эр-Рияда", - сообщается в Telegram-канале "RT на русском".
Отмечается, что программа будет выходить в эфир дважды в месяц, а гостями станут политики королевства и других стран Персидского залива. Первый - принц Саудовской Аравии.
"На торжественном открытии проекта телеканал подписал меморандумы о сотрудничестве с Ассоциацией журналистов страны, одной из старейших газет - "Эр-Рияд", а также с местным центром подготовки журналистов", - говорится в сообщении.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT
11 февраля, 18:51
 
Заголовок открываемого материала