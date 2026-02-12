https://ria.ru/20260212/rpts-2073924783.html
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Планировать специальные дела на пятницу, 13-е, не стоит, как и отменять их, это относится к разряду суеверий и ненужных примет, рассказал РИА Новости
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Планировать специальные дела на пятницу, 13-е, не стоит, как и отменять их, это относится к разряду суеверий и ненужных примет, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков.
"Что касается пятницы 13-го любого месяца, то вне зависимости от вероисповедания никак не нужно реагировать на совпадение цифр и дней недели. Это не важно совершенно. И это совсем не в христианской традиции, и никак не должно обуславливать нашу жизнь. Это все относится к разряду каких-то суеверий и совершенно ненужных примет", – сказал Волков
.
Священник подчеркнул, что все совпадения совершенно случайны, и не нужно задумываться над тем, что делать в этот день.
"Не нужно в этот день отменять или, наоборот, планировать какие-то специальные действия. Делать нужно, разумеется, то же самое, что вы делаете в другую пятницу или в другое 13-е число любого месяца – вести себя хорошо", – отметил собеседник агентства.