Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Планировать специальные дела на пятницу, 13-е, не стоит, как и отменять их, это относится к разряду суеверий и ненужных примет, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков.

"Что касается пятницы 13-го любого месяца, то вне зависимости от вероисповедания никак не нужно реагировать на совпадение цифр и дней недели. Это не важно совершенно. И это совсем не в христианской традиции, и никак не должно обуславливать нашу жизнь. Это все относится к разряду каких-то суеверий и совершенно ненужных примет", – сказал Волков

Священник подчеркнул, что все совпадения совершенно случайны, и не нужно задумываться над тем, что делать в этот день.