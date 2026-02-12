В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Николая Голубова за теракт на железной дороге, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в мае 2024 года Голубов вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за деньги поджечь релейные шкафы на территории Ростовской области. Ночью 17 мая он залил шкафы зажигательной смесью и поджег их, засняв процесс на видео.
В этот же день он получил от неустановленного лица цифровую валюту, которую конвертировал в почти 35 тысяч рублей.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Голубова Николая Алексеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт - ред.) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств - ред.)... В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.