Рейтинг@Mail.ru
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rostov-2073973730.html
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге - РИА Новости, 12.02.2026
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Николая Голубова за теракт на железной дороге, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:37:00+03:00
2026-02-12T17:37:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072561555.html
https://ria.ru/20260212/sud-2073845394.html
ростовская область
россия
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, ростов
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге

В Ростове суд приговорил к 11 годам фигуранта дела о теракте на железной дороге

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Николая Голубова за теракт на железной дороге, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в мае 2024 года Голубов вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за деньги поджечь релейные шкафы на территории Ростовской области. Ночью 17 мая он залил шкафы зажигательной смесью и поджег их, засняв процесс на видео.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта
5 февраля, 20:30
В этот же день он получил от неустановленного лица цифровую валюту, которую конвертировал в почти 35 тысяч рублей.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Голубова Николая Алексеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт - ред.) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств - ред.)... В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Задержание экстремиста, планировавшего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
Вчера, 10:53
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала