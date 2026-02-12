В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Николая Голубова за теракт на железной дороге, сообщил журналистам представитель суда.

В этот же день он получил от неустановленного лица цифровую валюту, которую конвертировал в почти 35 тысяч рублей.