https://ria.ru/20260212/rossiyane-2073881674.html
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций - РИА Новости, 12.02.2026
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
Российские пользователи лишаются своих аккаунтов Apple из-за совпадения имен с данными из санкционных списков США и ЕС, сообщил Life. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:43:00+03:00
2026-02-12T12:43:00+03:00
2026-02-12T23:21:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
евросоюз
apple
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043177900_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_93837aea82868fab9e314a6c43d6af91.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073650592.html
https://ria.ru/20260211/zapad-2073674788.html
https://ria.ru/20260212/sanktsii-2073788955.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043177900_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_b45c2b1019dd7e8105a37ef1b891c356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, владимир путин, евросоюз, apple, технологии
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Apple, Технологии
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
Life: Apple блокирует россиян, чьи ФИО совпали с данными из санкционных списков
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Российские пользователи лишаются своих аккаунтов Apple из-за совпадения имен с данными из санкционных списков США и ЕС, сообщил Life
.
"Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — говорится в материале.
По словам владельцев iPhone, теперь необходимо в настройках профиля подтвердить свою личность, отправив фотографию паспорта.
"Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — подчеркивается в публикации.
Отмечается, что эксперты связывают это с автоматической проверкой по базам санкционных лиц.
В России
неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.