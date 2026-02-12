Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
12:43 12.02.2026 (обновлено: 23:21 12.02.2026)
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций - РИА Новости, 12.02.2026
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
Российские пользователи лишаются своих аккаунтов Apple из-за совпадения имен с данными из санкционных списков США и ЕС, сообщил Life. РИА Новости, 12.02.2026
россия, сша, москва, владимир путин, евросоюз, apple, технологии
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Apple, Технологии
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций

Life: Apple блокирует россиян, чьи ФИО совпали с данными из санкционных списков

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские пользователи лишаются своих аккаунтов Apple из-за совпадения имен с данными из санкционных списков США и ЕС, сообщил Life.
"Пользователи жалуются, что компания блокирует или удаляет их профили", — говорится в материале.
По словам владельцев iPhone, теперь необходимо в настройках профиля подтвердить свою личность, отправив фотографию паспорта.
"Без этого в App Store ничего не купить. В Game Center нет доступа к играм, многие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Также владельцы "яблочек", чьи Apple ID заблокированы, сейчас пытаются отвязать телефон, чтобы создать новый ID", — подчеркивается в публикации.
Отмечается, что эксперты связывают это с автоматической проверкой по базам санкционных лиц.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия США Москва Владимир Путин Евросоюз Apple Технологии
 
 
