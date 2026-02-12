Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" предложили взимать сборы с брендов, поддерживающих Украину - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rossiya-2074044797.html
"Новые люди" предложили взимать сборы с брендов, поддерживающих Украину
"Новые люди" предложили взимать сборы с брендов, поддерживающих Украину - РИА Новости, 12.02.2026
"Новые люди" предложили взимать сборы с брендов, поддерживающих Украину
Партия "Новые люди" предлагает взимать специальные сборы с брендов, поддерживающих Украину, но продающих товары через дружественные страны, заявил лидер партии... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:06:00+03:00
2026-02-12T22:06:00+03:00
в мире
украина
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260212/slovakija-2073892508.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), михаил мишустин
В мире, Украина, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Михаил Мишустин
"Новые люди" предложили взимать сборы с брендов, поддерживающих Украину

"Новые люди" предложили взимать спецплату с поддерживающих Украину брендов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает взимать специальные сборы с брендов, поддерживающих Украину, но продающих товары через дружественные страны, заявил лидер партии Алексей Нечаев.
"Считаем, что надо посмотреть по тем брендам, по тем маркам, по тем компаниям, которые поддерживают или напрямую вооруженные силы Украины, или маскируют под какую-то помощь гуманитарную, в целом, Украине, поддерживают наших противников. По этим компаниям мы предлагаем, даже если они поставляют товары из дружественных стран, также взимать специальные сборы", - сказал Нечаев журналистам по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Нечаев добавил, что сейчас многие компании из недружественных стран, пытаясь обойти повышенные пошлины, начинают привозить товары уже из дружественных.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
Вчера, 13:33
 
В миреУкраинаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Михаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала