Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Глава кабмина России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщила пресс-служба российского... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:31:00+03:00
2026-02-12T21:31:00+03:00
2026-02-12T21:48:00+03:00
белоруссия
михаил мишустин
россия
москва
в мире
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Мишустин провел телефонный разговор с Турчиным