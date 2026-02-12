Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
21:31 12.02.2026 (обновлено: 21:48 12.02.2026)
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Глава кабмина России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщила пресс-служба российского... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:31:00+03:00
2026-02-12T21:48:00+03:00
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава кабмина России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщила пресс-служба российского правительства.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным. Главы правительств обсудили ряд вопросов российско-белорусского взаимодействия и ход реализации совместных экономических проектов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, в ходе разговора особое внимание было уделено укреплению интеграции России и Белоруссии в развитие решений, принятых на состоявшемся 2 февраля в Москве на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Торгпред России в Белоруссии рассказал о сотрудничестве между странами
