Слуцкий назвал слова генсека НАТО о "сокрушительном ответе" провокацией

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте занимается словесной эскалацией, и его слова об ответе альянса на блокаду Сувалкского коридора являются провокацией для повышения русофобской истерии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Рютте заявил, что ответ блока будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России . По его словам, НАТО отрабатывает "широкий спектр сценариев".

"Заявления Генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии", - сказал Слуцкий

Он отметил, что Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на европейские страны, однако альянс искусственно наращивает "российскую угрозу" для оправдания планов по милитаризации и раздувания военных бюджетов.