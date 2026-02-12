Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о разработке тестов для ранней диагностики диабета
14:43 12.02.2026 (обновлено: 14:58 12.02.2026)
Мурашко рассказал о разработке тестов для ранней диагностики диабета
Мурашко рассказал о разработке тестов для ранней диагностики диабета
2026
РИА Новости
россия, михаил мурашко, иван дедов, общество
Россия, Михаил Мурашко, Иван Дедов, Общество
Мурашко рассказал о разработке тестов для ранней диагностики диабета

Мурашко: в РФ создаются тест-системы для ранней диагностики диабета I типа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские ученые сейчас разрабатывают тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения", - сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова.
Он добавил, что под руководством академика создано отечественное производство инсулинов, мониторинга глюкозы, тест-полосок.
Сотрудница аптеки расставляет лекарства - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы самые востребованные лекарства у россиян в 2025 году
11 февраля, 06:47
 
РоссияМихаил МурашкоИван ДедовОбщество
 
 
