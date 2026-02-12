МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что государства мира предотвратят получение террористами "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка - ред.) и другими группировками доступа к новейшим технологиям, включая терминалы Starlink, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге для СМИ она отметила, что Москва по большей части согласна с положениями недавнего доклада генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГ*. Актуальная тема доклада - использование террористами, включая ИГ*, новых технологий, указала дипломат. Как добавила Захарова , из документа следует, что террористы делают ставку на улучшение технологий БПЛА, однако не ограничиваются этой сферой.

"Важно пресекать получение и использование ИГИЛ* и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая Starlink. Мы рассчитываем на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры для противодействию попаданию подобных технологий в руки террористов", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва поддерживает призыв генсекретаря ООН к государствам активнее сотрудничать друг с другом и с организацией для решения этой проблемы.