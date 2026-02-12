https://ria.ru/20260212/rossiya-2073880402.html
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink - РИА Новости, 12.02.2026
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink
Россия рассчитывает, что государства мира предотвратят получение террористами "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:37:00+03:00
2026-02-12T12:37:00+03:00
2026-02-12T12:37:00+03:00
в мире
россия
москва
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260212/mid-2073865102.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, мария захарова, оон
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, ООН
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink
Захарова: РФ рассчитывает на предотвращение получения ИГ доступа к технологиям
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что государства мира предотвратят получение террористами "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка - ред.) и другими группировками доступа к новейшим технологиям, включая терминалы Starlink, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что Москва
по большей части согласна с положениями недавнего доклада генсекретаря ООН
об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГ*. Актуальная тема доклада - использование террористами, включая ИГ*, новых технологий, указала дипломат. Как добавила Захарова
, из документа следует, что террористы делают ставку на улучшение технологий БПЛА, однако не ограничиваются этой сферой.
"Важно пресекать получение и использование ИГИЛ* и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая Starlink. Мы рассчитываем на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры для противодействию попаданию подобных технологий в руки террористов", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва поддерживает призыв генсекретаря ООН к государствам активнее сотрудничать друг с другом и с организацией для решения этой проблемы.
* запрещенная в России террористическая группировка