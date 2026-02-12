Рейтинг@Mail.ru
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rossiya-2073880402.html
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink - РИА Новости, 12.02.2026
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink
Россия рассчитывает, что государства мира предотвратят получение террористами "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:37:00+03:00
2026-02-12T12:37:00+03:00
в мире
россия
москва
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260212/mid-2073865102.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, мария захарова, оон
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, ООН
МИД рассчитывает на предотвращение получения ИГ* доступа к Starlink

Захарова: РФ рассчитывает на предотвращение получения ИГ доступа к технологиям

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что государства мира предотвратят получение террористами "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка - ред.) и другими группировками доступа к новейшим технологиям, включая терминалы Starlink, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что Москва по большей части согласна с положениями недавнего доклада генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГ*. Актуальная тема доклада - использование террористами, включая ИГ*, новых технологий, указала дипломат. Как добавила Захарова, из документа следует, что террористы делают ставку на улучшение технологий БПЛА, однако не ограничиваются этой сферой.
"Важно пресекать получение и использование ИГИЛ* и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая Starlink. Мы рассчитываем на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры для противодействию попаданию подобных технологий в руки террористов", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва поддерживает призыв генсекретаря ООН к государствам активнее сотрудничать друг с другом и с организацией для решения этой проблемы.
* запрещенная в России террористическая группировка
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД
Вчера, 11:41
 
В миреРоссияМоскваМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала