Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД - РИА Новости, 12.02.2026
11:12 12.02.2026
Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД
Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД
Россия, в отличие от Запада, не указывает своим партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:12:00+03:00
2026-02-12T11:12:00+03:00
россия
сша
нью-дели
дональд трамп
дмитрий биричевский
россия
сша
нью-дели
Новости
ru-RU
россия, сша, нью-дели, дональд трамп, дмитрий биричевский
Россия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Дмитрий Биричевский
Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД

Биричевский: РФ, в отличие от Запада, не указывает партнерам, с кем сотрудничать

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия, в отличие от Запада, не указывает своим партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Многое завязано на том, чтобы угрожать какими-то экономическими инструментами, рычагами и говорить, что мы это можем убрать, если вы не будете контактировать с Россией. Это то, чего мы не делаем в своей дипломатии. Мы не говорим, что раз мы с вами сотрудничаем, то вы не смеете сотрудничать с США, с Европой. Это же нормально, у каждой страны должно быть право выбора, с кем сотрудничать", - сказал он в интервью агентству.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине
Вчера, 10:55
 
Россия США Нью-Дели Дональд Трамп Дмитрий Биричевский
 
 
