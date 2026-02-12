Россия не указывает партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил МИД

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия, в отличие от Запада, не указывает своим партнерам, с кем они должны сотрудничать, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Многое завязано на том, чтобы угрожать какими-то экономическими инструментами, рычагами и говорить, что мы это можем убрать, если вы не будете контактировать с Россией. Это то, чего мы не делаем в своей дипломатии. Мы не говорим, что раз мы с вами сотрудничаем, то вы не смеете сотрудничать с США, с Европой. Это же нормально, у каждой страны должно быть право выбора, с кем сотрудничать", - сказал он в интервью агентству.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.