Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бизнесмены Латинской Америки должны отбросить все свои страхи и внимательно присмотреться к российскому рынку, здесь их примут хорошо, сообщил РИА Новости основатель чилийской винной компании Antawara Хайме Муньос.
Он принимает участие в проходящей в Москве
выставке "Продэкспо 2026".
«
"Люди в России
одни из самых гостеприимных в мире. Бизнесменам из Латинской Америки
стоит приезжать без опасений, здесь их тепло встретят", - отметил Муньос.
По его словам, Россия
- огромная страна с богатой культурой и традициями. Муньос призвал бизнесменов из Латинской Америки
проявлять инициативу в отношении российского рынка, изучать культуру и людей страны и выучить несколько русских слов, чтобы "растопить лед" в общении с потенциальными клиентами.
"Российские потребители становятся все более требовательными", - отметил бизнесмен, пояснив, что рынок РФ требует не только высококачественную продукцию и привлекательную упаковку, но и безупречный сервис.
Муньос также отметил высокий профессионализм логистических агентов России, которые, несмотря на все сложности, нашли эффективные маршруты как по времени, так и по стоимости.