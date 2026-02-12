Рейтинг@Mail.ru
Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 12.02.2026 (обновлено: 23:28 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/rossija-2074050998.html
Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России
Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России - РИА Новости, 12.02.2026
Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России
Бизнесмены Латинской Америки должны отбросить все свои страхи и внимательно присмотреться к российскому рынку, здесь их примут хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:27:00+03:00
2026-02-12T23:28:00+03:00
экономика
россия
латинская америка
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137232/34/1372323402_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_59fe408c0a252ad57801350cf14425eb.jpg
https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html
https://ria.ru/20250501/ispanija-2014553731.html
россия
латинская америка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137232/34/1372323402_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_6cdc60a7e5d9188cb27fb2655627b5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, латинская америка, москва
Экономика, Россия, Латинская Америка, Москва
Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России

РИА Новости: глава Antawara призвал бизнесменов Латинской Америки приезжать в РФ

© Фото : аккаунт ЗАО "Экспоцентр" на FacebookВыставка "Продэкспо"
Выставка Продэкспо - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : аккаунт ЗАО "Экспоцентр" на Facebook
Выставка "Продэкспо". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бизнесмены Латинской Америки должны отбросить все свои страхи и внимательно присмотреться к российскому рынку, здесь их примут хорошо, сообщил РИА Новости основатель чилийской винной компании Antawara Хайме Муньос.
Он принимает участие в проходящей в Москве выставке "Продэкспо 2026".
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах
10 апреля 2025, 08:15
«
"Люди в России одни из самых гостеприимных в мире. Бизнесменам из Латинской Америки стоит приезжать без опасений, здесь их тепло встретят", - отметил Муньос.
По его словам, Россия - огромная страна с богатой культурой и традициями. Муньос призвал бизнесменов из Латинской Америки проявлять инициативу в отношении российского рынка, изучать культуру и людей страны и выучить несколько русских слов, чтобы "растопить лед" в общении с потенциальными клиентами.
"Российские потребители становятся все более требовательными", - отметил бизнесмен, пояснив, что рынок РФ требует не только высококачественную продукцию и привлекательную упаковку, но и безупречный сервис.
Муньос также отметил высокий профессионализм логистических агентов России, которые, несмотря на все сложности, нашли эффективные маршруты как по времени, так и по стоимости.
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Испанские предприниматели хотят вернуться в Россию, рассказал экономист
1 мая 2025, 10:35
 
ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала