Глава Antawara посоветовал латиноамериканским бизнесменам работать в России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бизнесмены Латинской Америки должны отбросить все свои страхи и внимательно присмотреться к российскому рынку, здесь их примут хорошо, сообщил РИА Новости основатель чилийской винной компании Antawara Хайме Муньос.

Он принимает участие в проходящей в Москве выставке "Продэкспо 2026".

« "Люди в России одни из самых гостеприимных в мире. Бизнесменам из Латинской Америки стоит приезжать без опасений, здесь их тепло встретят", - отметил Муньос.

По его словам, Россия - огромная страна с богатой культурой и традициями. Муньос призвал бизнесменов из Латинской Америки проявлять инициативу в отношении российского рынка, изучать культуру и людей страны и выучить несколько русских слов, чтобы "растопить лед" в общении с потенциальными клиентами.

"Российские потребители становятся все более требовательными", - отметил бизнесмен, пояснив, что рынок РФ требует не только высококачественную продукцию и привлекательную упаковку, но и безупречный сервис.