Львова-Белова сообщила, что еще одного ребенка вернут с Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 12.02.2026
Львова-Белова сообщила, что еще одного ребенка вернут с Украины
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что одного ребенка вернут в Россию с Украины, еще пять детей воссоединятся с...
Львова-Белова сообщила, что еще одного ребенка вернут с Украины

Львова-Белова: еще одного ребенка вернут в РФ с Украины

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что одного ребенка вернут в Россию с Украины, еще пять детей воссоединятся с семьями на Украине.
"Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от четырех до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина продолжает работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах.
"Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 134 ребенка из 108 семей", - добавила детский омбудсмен.
Она также поблагодарила за участие в этой работе первую леди США Меланью Трамп, которая, как сообщил Белый дом, вновь оказала содействие воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
"Благодаря ее координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем", - подчеркнула Львова-Белова.
Татьяна Москалькова
Москалькова продолжает диалог с Киевом по возвращению десяти россиян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Меланья Трамп
 
 
