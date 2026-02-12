Львова-Белова сообщила, что еще одного ребенка вернут с Украины

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что одного ребенка вернут в Россию с Украины, еще пять детей воссоединятся с семьями на Украине.

"Один ребенок возвращается в Россию . Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от четырех до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина продолжает работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах.

"Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 134 ребенка из 108 семей", - добавила детский омбудсмен.

Она также поблагодарила за участие в этой работе первую леди США Меланью Трамп , которая, как сообщил Белый дом, вновь оказала содействие воссоединению российских и украинских детей с их семьями.