Россия никогда не начинала войн, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не выступала в качестве мирового агрессора и не начинала войн, а только завершала и выходила победителем на стороне добра и истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не выступали в исторической перспективе в качестве мировых агрессоров, мы не начинали никаких мировых войн. Мы их только завершали, и мы выходили победителем на стороне добра и на стороне истины из этих самых мировых баталий", - сказала Захарова в интервью члену комиссии "Семья" Госсовета РФ , директору АНО "Институт поддержки детского блогинга" Наталье Локтевой.

Она отметила, что Россия никогда не была империй колониального типа, когда завоевывали другие страны, территории, континенты только для того, чтобы выкачивать оттуда ресурсы.