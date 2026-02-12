https://ria.ru/20260212/rossija-2074024894.html
Россия никогда не начинала войн, заявила Захарова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не выступала в качестве мирового агрессора и не начинала войн, а только завершала и выходила победителем на стороне добра и истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы никогда не выступали в исторической перспективе в качестве мировых агрессоров, мы не начинали никаких мировых войн. Мы их только завершали, и мы выходили победителем на стороне добра и на стороне истины из этих самых мировых баталий", - сказала Захарова
в интервью члену комиссии "Семья" Госсовета РФ
, директору АНО "Институт поддержки детского блогинга" Наталье Локтевой.
Она отметила, что Россия никогда не была империй колониального типа, когда завоевывали другие страны, территории, континенты только для того, чтобы выкачивать оттуда ресурсы.
"Все, кто попадал в орбиту (российского - ред.) влияния, всегда, наоборот, окормлялись в виде знаний, в виде созидания целых отраслей науки, промышленности, техники, технологий и так далее. Затем, выходя в самостоятельное плавание, получали разветвленную систему государственности, экономики, промышленности, образования... Поэтому мы значительная часть мировой цивилизации, как в историческом контексте, так и в несегодняшнем", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.