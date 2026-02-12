Рейтинг@Mail.ru
Россия начнет переговоры о восстановлении участков железных дорог в Армении - РИА Новости, 12.02.2026
16:25 12.02.2026
Россия начнет переговоры о восстановлении участков железных дорог в Армении
Россия по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции,... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
армения
россия
азербайджан
алексей оверчук
армения
россия
азербайджан
в мире, армения, россия, азербайджан, алексей оверчук
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Алексей Оверчук
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, в Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что общая протяженность подлежащих восстановлению железнодорожных участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта.
"Мы высоко ценим доверие к российскому опыту, компетенциям и технологиям, которое вновь продемонстрировала армянская сторона, обратившись к России", - подчеркнул Оверчук.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
26 октября 2025, 12:23
 
В миреАрменияРоссияАзербайджанАлексей Оверчук
 
 
