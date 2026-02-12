https://ria.ru/20260212/rossija-2073948769.html
Россия начнет переговоры о восстановлении участков железных дорог в Армении

12.02.2026
Россия по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении
Российская Федерация приняла решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян.
Он отметил, что общая протяженность подлежащих восстановлению железнодорожных участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта.
"Мы высоко ценим доверие к российскому опыту, компетенциям и технологиям, которое вновь продемонстрировала армянская сторона, обратившись к России", - подчеркнул Оверчук.