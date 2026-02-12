Россия начнет переговоры о восстановлении участков железных дорог в Армении

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

« "В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении , в Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян", - заявил Оверчук журналистам.

Он отметил, что общая протяженность подлежащих восстановлению железнодорожных участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта.