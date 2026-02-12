Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал о работе над разблокированием нарушенных путей на Кавказе - РИА Новости, 12.02.2026
16:23 12.02.2026
Оверчук рассказал о работе над разблокированием нарушенных путей на Кавказе
Россия ведет работу над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 12.02.2026
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия ведет работу над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Оверчук ранее заявил, что восстановление участков железной дороги в Армении обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
"Для решения этой большой задачи ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе", - заявил Оверчук журналистам.
Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Михаил Калугин: Запад активизировал деструктивные усилия на Южном Кавказе
16 декабря 2025, 09:00
 
Заголовок открываемого материала