В России разрешили закрывать больничные через MAX
13:56 12.02.2026 (обновлено: 14:34 12.02.2026)
В России разрешили закрывать больничные через MAX
В России разрешили закрывать больничные через MAX
общество, мессенджер max, россия, здоровье - общество
Общество, Мессенджер Max, Россия, Здоровье - Общество
В России разрешили закрывать больничные через MAX

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в кабинете в поликлинике
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник в кабинете в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минздрав разрешил врачам закрывать больничные дистанционно через платформу MAX, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности".
Если же нужно уточнить состояние пациента или решить вопрос о продлении больничного, врач может назначить очный прием, добавили в ведомстве.
Кроме того, разрешается закрывать листки нетрудоспособности через MAX, если они выданы по уходу за больным членом семьи, при карантине и при угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы, через нее пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
В конце января жители 60 регионов получили возможность записываться к врачу с помощью MAX.
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам
Общество Мессенджер Max Россия Здоровье - Общество
 
 
