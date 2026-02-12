Медицинский работник в кабинете в поликлинике. Архивное фото

Медицинский работник в кабинете в поликлинике

В России разрешили закрывать больничные через MAX

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минздрав разрешил врачам закрывать больничные дистанционно через платформу MAX, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

« "Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности". Министерство здравоохранения России

Если же нужно уточнить состояние пациента или решить вопрос о продлении больничного, врач может назначить очный прием, добавили в ведомстве.

Кроме того, разрешается закрывать листки нетрудоспособности через MAX, если они выданы по уходу за больным членом семьи, при карантине и при угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний.

Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы, через нее пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".