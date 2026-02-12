https://ria.ru/20260212/rossija-2073900717.html
В России разрешили закрывать больничные через MAX
В России разрешили закрывать больничные через MAX - РИА Новости, 12.02.2026
В России разрешили закрывать больничные через MAX
Минздрав разрешил врачам закрывать больничные дистанционно через платформу MAX, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:56:00+03:00
2026-02-12T13:56:00+03:00
2026-02-12T14:34:00+03:00
общество
мессенджер max
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_0:201:3234:2020_1920x0_80_0_0_711d7e1883e60d42281f1811d3566739.jpg
https://ria.ru/20260212/peskov-2073883273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a58db0dc60f1163f92ea795b22ceef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мессенджер max, россия, здоровье - общество
Общество, Мессенджер Max, Россия, Здоровье - Общество
В России разрешили закрывать больничные через MAX
Минздрав разрешил дистанционно закрывать больничные через мессенджер MAX
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минздрав разрешил врачам закрывать больничные дистанционно через платформу MAX, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности".
Министерство здравоохранения России
Если же нужно уточнить состояние пациента или решить вопрос о продлении больничного, врач может назначить очный прием, добавили в ведомстве.
Кроме того, разрешается закрывать листки нетрудоспособности через MAX, если они выданы по уходу за больным членом семьи, при карантине и при угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы, через нее пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
В конце января жители 60 регионов получили возможность записываться к врачу с помощью MAX.