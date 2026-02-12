https://ria.ru/20260212/rossija-2073887906.html
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2026
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков
Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:21:00+03:00
в мире
куба
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
куба
россия
сша
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков
Песков: Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи на фоне кризиса