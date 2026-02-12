Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2026
13:21 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rossija-2073887906.html
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков
Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:21:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
РИА Новости
Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи, заявил Песков

Песков: Россия обсуждает с Кубой варианты оказания помощи на фоне кризиса

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все эти дни мы говорим на различных уровнях - мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
