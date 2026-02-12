Глава Росимущества рассказал Путину о перечислениях в бюджет

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил Владимиру Путину о поступлениях в государственный бюджет за минувший год.

"Мы обеспечили поступление 638 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. Традиционно большую часть составляют дивиденды, которые платят компании с государственным участием, а также традиционно компании нашего нефтегазового сектора, банки", — рассказал он.

В частности, 116 миллиардов рублей принесли приватизация, аренда и продажа земли, аренда имущества казны. В сумме же за три последних года в доход государства поступило 1,5 триллиона рублей.

Кроме того, в течение трех лет ведомство работало над разграничением имущества в новых регионах. Так, в 2025-м там полностью разграничили объекты федеральной собственности. Росимущество помогает субъектам завершить такую работу в отношении региональной и муниципальной собственности.

"По максимуму надо помогать им брать в свои руки владение имуществом", — поручил Путин главе агентства.

Яковенко также рассказал президенту о работе совместно с Советом Федерации и регионами по восстановлению облика городов. Так, за прошлый год отреставрировали 3724 из 6415 объектов госимущества. В 2026-м планируется завершить работу еще по 1560 таким строениям.