14:31 12.02.2026 (обновлено: 14:44 12.02.2026)
Росимущество рассказало о поступлениях в бюджет за три года
Росимущество рассказало о поступлениях в бюджет за три года
Росимущество в 2023-2025 годах обеспечило поступление в бюджет РФ 1,5 триллионов рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом России... РИА Новости, 12.02.2026
экономика
россия
вадим яковенко
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика, россия, вадим яковенко, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Вадим Яковенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Росимущество рассказало о поступлениях в бюджет за три года

Росимущество в 2023-2025 годах обеспечило поступление в бюджет 1,5 трлн рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Росимущество в 2023-2025 годах обеспечило поступление в бюджет РФ 1,5 триллионов рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В целом за три года, с 2023-го по 2025-й, агентство обеспечивало поступление 1,5 триллионов рублей в доход Российской Федерации", - сказал Яковенко.
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
ЭкономикаРоссияВадим ЯковенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
