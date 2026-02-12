Рейтинг@Mail.ru
15:20 12.02.2026 (обновлено: 15:28 12.02.2026)
Родригес получила приглашение посетить США
в мире
сша
делси родригес
венесуэла
в мире, сша, делси родригес, венесуэла
В мире, США, Делси Родригес, Венесуэла
© REUTERS / MIRAFLORES PALACEУполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что получила приглашение посетить США, уточнив, что поездка состоится, когда "наладится сотрудничество".
"Меня пригласили в США", - заявила она в интервью телеканалу NBC.

Она добавила, что визит рассматривается, как только "наладится сотрудничество".
В миреСШАДелси РодригесВенесуэла
 
 
