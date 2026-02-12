https://ria.ru/20260212/rodriges-2073933240.html
Родригес получила приглашение посетить США
Родригес получила приглашение посетить США - РИА Новости, 12.02.2026
Родригес получила приглашение посетить США
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что получила приглашение посетить США, уточнив, что поездка состоится, когда "наладится... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:20:00+03:00
2026-02-12T15:20:00+03:00
2026-02-12T15:28:00+03:00
в мире
сша
делси родригес
венесуэла
сша
венесуэла
в мире, сша, делси родригес, венесуэла
В мире, США, Делси Родригес, Венесуэла
Родригес получила приглашение посетить США
Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес получила приглашение посетить США