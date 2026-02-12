https://ria.ru/20260212/reys-2073916304.html
Nordwind выполнит рейс в Варадеро для возвращения иностранных туристов
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") 14 февраля выполнит рейс Москва - Варадеро для возвращения иностранных туристов на Кубу, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:35:00+03:00
