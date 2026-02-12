Рейтинг@Mail.ru
Nordwind выполнит рейс в Варадеро для возвращения иностранных туристов - РИА Новости, 12.02.2026
14:35 12.02.2026 (обновлено: 14:41 12.02.2026)
Nordwind выполнит рейс в Варадеро для возвращения иностранных туристов
Nordwind выполнит рейс в Варадеро для возвращения иностранных туристов
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") 14 февраля выполнит рейс Москва - Варадеро для возвращения иностранных туристов на Кубу, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 12.02.2026
Nordwind выполнит рейс в Варадеро для возвращения иностранных туристов

Nordwind полетит в Варадеро 14 февраля для возвращения иностранных туристов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") 14 февраля выполнит рейс Москва - Варадеро для возвращения иностранных туристов на Кубу, сообщил авиаперевозчик.
"Информация по рейсам авиакомпании Nordwind в/из Кубы... Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу будет выполнен рейс N4-555 Москва – Варадеро 14 февраля". - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими
