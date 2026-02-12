Рейтинг@Mail.ru
"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году
18:35 12.02.2026
"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году
"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году - РИА Новости, 12.02.2026
"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году
Санкции оказали серьезное влияние на российских экспортеров, вызвав изменения в их деятельности: переориентация на новые рынки сбыта, изменения в логистике,... РИА Новости, 12.02.2026
"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году

"Эксар": бизнес научился справляться с санкционными ограничениями

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦСессия "Как текущая ситуация отражается на экспортно-импортной политике и активности корпораций?" конференции "Расчеты и платежи"
Сессия "Как текущая ситуация отражается на экспортно-импортной политике и активности корпораций?" конференции "Расчеты и платежи"
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Сессия "Как текущая ситуация отражается на экспортно-импортной политике и активности корпораций?" конференции "Расчеты и платежи"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Санкции оказали серьезное влияние на российских экспортеров, вызвав изменения в их деятельности: переориентация на новые рынки сбыта, изменения в логистике, структуре и механизмах расчетов, - однако бизнес научился справляться с санкционными ограничениями, заявила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) Виктория Стрижакова на конференции "Расчеты и платежи".
"C одной стороны, мы можем говорить об адаптации российского бизнеса к санкционным ограничениям, с другой стороны, мы видим, что начиная с 2023 года объемы экспорта имеют тенденцию к снижению. Это связано с волатильностью цен на товары и укрепляющимся курсом рубля. При этом "Эксар" сохраняет планы по увеличению объемов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта", – рассказала Стрижакова на сессии "Как текущая ситуация отражается на экспортно-импортной политике и активности корпораций?"
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра Исрафил Али-Заде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
РЭЦ видит огромный потенциал партнерства с Саудовской Аравией
8 февраля, 13:52
Стрижакова отметила, что "Эксар" также продолжает поддержку импорта критически важных товаров, обеспечивая баланс внешней торговли. Поддержка доступна по всем экспортным направлениям, но приоритет - за технологичной продукцией с высокой добавленной стоимостью.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
АО "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Российский экспортный центр представил на международной выставке UzBuil национальную экспозицию под брендом Made in Russia - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
РЭЦ представил бренд Made in Russia на строительной выставке в Ташкенте
11 февраля, 12:58
 
