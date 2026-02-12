"Эксар" обозначило вызовы и приоритеты российского экспорта в 2026 году

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Санкции оказали серьезное влияние на российских экспортеров, вызвав изменения в их деятельности: переориентация на новые рынки сбыта, изменения в логистике, структуре и механизмах расчетов, - однако бизнес научился справляться с санкционными ограничениями, заявила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) Виктория Стрижакова на конференции "Расчеты и платежи".

"C одной стороны, мы можем говорить об адаптации российского бизнеса к санкционным ограничениям, с другой стороны, мы видим, что начиная с 2023 года объемы экспорта имеют тенденцию к снижению. Это связано с волатильностью цен на товары и укрепляющимся курсом рубля. При этом "Эксар" сохраняет планы по увеличению объемов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта", – рассказала Стрижакова на сессии "Как текущая ситуация отражается на экспортно-импортной политике и активности корпораций?"

Стрижакова отметила, что "Эксар" также продолжает поддержку импорта критически важных товаров, обеспечивая баланс внешней торговли. Поддержка доступна по всем экспортным направлениям, но приоритет - за технологичной продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.