РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию - РИА Новости, 12.02.2026
14:33 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rets--2073915396.html
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию - РИА Новости, 12.02.2026
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на участие в деловой миссии в Бразилию для отечественных производителей продукции и технологий РИА Новости, 12.02.2026
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию

РЭЦ принимает заявки на участие в миссии в Бразилию для производителей АПК из РФ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на участие в деловой миссии в Бразилию для отечественных производителей продукции и технологий агропромышленного комплекса, говорится в сообщении РЭЦ.
"С 16 по 17 июня 2026 года Российский экспортный центр проведет международную деловую миссию для отечественных производителей продукции и технологий агропромышленного комплекса в Бразилию. Мероприятие направлено на установление прямых контактов с бразильскими импортерами, дистрибьюторами и отраслевыми партнерами", - сказано в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году
11 февраля, 14:34
Бразилия является крупнейшим рынком Латинской Америки с высокой культурой потребления продовольствия и развитой ритейл-инфраструктурой. Участие в деловой миссии позволит российским компаниям выйти на прямой диалог с представителями сетей HoReCa (гостеприимство и общественное питание) и крупнейшими закупщиками региона для запуска пилотных поставок и масштабирования продаж.
К участию приглашаются российские компании: производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, производители удобрений и средств защиты растений, разработчики технологических решений для АПК.
Формат мероприятия предполагает проведение персонализированных B2B-переговоров. Каждая встреча организуется экспертами РЭЦ индивидуально, исходя из взаимной заинтересованности сторон, что гарантирует высокую эффективность нетворкинга. Участники смогут оценить экспортный потенциал своих товаров через прямую обратную связь от иностранных партнеров и получить сопровождение на всех этапах переговоров.
Подача заявок осуществляется через сервис "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Сервис "Мероприятия" представляет собой единый онлайн-каталог ключевых выставок и бизнес-миссий по всему миру. Инструмент позволяет экспортерам подбирать события по странам, отраслям и датам, а также заранее планировать внешнеэкономическую деятельность на годы вперед. В личном кабинете на платформе пользователь может не только заявить об участии, но и отслеживать статус прохождения ведомственных проверок, подавать документы на софинансирование затрат и получать аналитические данные о рынке целевой страны. Использование цифрового сервиса значительно сокращает временные затраты бизнеса на взаимодействие с государством и подготовку к выезду.
Узнать подробные условия участия и подать заявку на деловую миссию в Бразилию можно на платформе "Мой экспорт" по ссылке: https://myexport.exportcenter.ru/events/
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Говядина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию
9 февраля, 16:15
 
