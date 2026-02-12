РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Бразилию

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на участие в деловой миссии в Бразилию для отечественных производителей продукции и технологий агропромышленного комплекса, говорится в сообщении РЭЦ.

"С 16 по 17 июня 2026 года Российский экспортный центр проведет международную деловую миссию для отечественных производителей продукции и технологий агропромышленного комплекса в Бразилию. Мероприятие направлено на установление прямых контактов с бразильскими импортерами, дистрибьюторами и отраслевыми партнерами", - сказано в сообщении.

Бразилия является крупнейшим рынком Латинской Америки с высокой культурой потребления продовольствия и развитой ритейл-инфраструктурой. Участие в деловой миссии позволит российским компаниям выйти на прямой диалог с представителями сетей HoReCa (гостеприимство и общественное питание) и крупнейшими закупщиками региона для запуска пилотных поставок и масштабирования продаж.

К участию приглашаются российские компании: производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, производители удобрений и средств защиты растений, разработчики технологических решений для АПК.

Формат мероприятия предполагает проведение персонализированных B2B-переговоров. Каждая встреча организуется экспертами РЭЦ индивидуально, исходя из взаимной заинтересованности сторон, что гарантирует высокую эффективность нетворкинга. Участники смогут оценить экспортный потенциал своих товаров через прямую обратную связь от иностранных партнеров и получить сопровождение на всех этапах переговоров.

Подача заявок осуществляется через сервис "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

Сервис "Мероприятия" представляет собой единый онлайн-каталог ключевых выставок и бизнес-миссий по всему миру. Инструмент позволяет экспортерам подбирать события по странам, отраслям и датам, а также заранее планировать внешнеэкономическую деятельность на годы вперед. В личном кабинете на платформе пользователь может не только заявить об участии, но и отслеживать статус прохождения ведомственных проверок, подавать документы на софинансирование затрат и получать аналитические данные о рынке целевой страны. Использование цифрового сервиса значительно сокращает временные затраты бизнеса на взаимодействие с государством и подготовку к выезду.

Узнать подробные условия участия и подать заявку на деловую миссию в Бразилию можно на платформе "Мой экспорт" по ссылке: https://myexport.exportcenter.ru/events/