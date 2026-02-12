https://ria.ru/20260212/reshetnikov-2073835381.html
Инфляция в России продолжит замедляться, заявил Решетников
Инфляция в России продолжит замедляться, заявил Решетников - РИА Новости, 12.02.2026
Инфляция в России продолжит замедляться, заявил Решетников
Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:17:00+03:00
2026-02-12T10:17:00+03:00
2026-02-12T10:17:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:88:3232:1906_1920x0_80_0_0_9e8b72a0bedfbe6650bf0d7a0e8ffdee.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072037037.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, госдума рф
Экономика, Россия, Максим Решетников, Госдума РФ
Инфляция в России продолжит замедляться, заявил Решетников
Решетников: Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России