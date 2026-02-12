Инфляция в России продолжит замедляться, заявил Решетников

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тенденции говорят о том, что инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме.