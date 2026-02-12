https://ria.ru/20260212/reshetnikov-2073834576.html
Решетников объяснил всплеск инфляции в начале года
Решетников объяснил всплеск инфляции в начале года
2026-02-12T10:15:00+03:00
Решетников: инфляция в России в начале года ускорилась из-за повышения НДС
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Накануне Росстат
сообщил, что к 9 февраля с начала года инфляция в России
составила 2,24%.
Выступая в четверг на комитете по экономической политике в Госдуме
, Решетников
напомнил, что инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, благодаря жестокой денежно-кредитной политике со стороны ЦБ
.
"Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что последние цифры по годовой инфляции - 6,4%, и в последнюю неделю "идет некоторое понижение".