10:15 12.02.2026
Решетников объяснил всплеск инфляции в начале года
Решетников объяснил всплеск инфляции в начале года
Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю...
россия, экономика, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Решетников: инфляция в России в начале года ускорилась из-за повышения НДС

Решетников: инфляция в России в начале года ускорилась из-за повышения НДС

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Накануне Росстат сообщил, что к 9 февраля с начала года инфляция в России составила 2,24%.
Выступая в четверг на комитете по экономической политике в Госдуме, Решетников напомнил, что инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, благодаря жестокой денежно-кредитной политике со стороны ЦБ.
"Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что последние цифры по годовой инфляции - 6,4%, и в последнюю неделю "идет некоторое понижение".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В ЦБ рассказали, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией
23 января, 18:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
