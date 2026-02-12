Рэпер Алексей Долматов, обвиняемый в грабеже, перед заседанием в Наро-Фоминском городском суде. 12 февраля 2026

Рэпер Алексей Долматов, обвиняемый в грабеже, перед заседанием в Наро-Фоминском городском суде. 12 февраля 2026

Рэпера Гуфа дополнительно допросили по делу о грабеже

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 12 фев – РИА Новости. Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) дополнительно допросили по просьбе прокурора в суде по делу о грабеже, передает корреспондент РИА Новости из зала Наро-Фоминского горсуда Московской области.

Допрос прошел в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя, продлился около 10 минут. Сегодня же в суде планируются прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для фигурантов дела.

"Прошу дать 40 минут для подготовки к судебным прениям", - сказала прокурор.