Рэпера Гуфа дополнительно допросили по делу о грабеже
12:11 12.02.2026 (обновлено: 12:54 12.02.2026)
Рэпера Гуфа дополнительно допросили по делу о грабеже
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 12 фев – РИА Новости. Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) дополнительно допросили по просьбе прокурора в суде по делу о грабеже, передает корреспондент РИА Новости из зала Наро-Фоминского горсуда Московской области.
Допрос прошел в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя, продлился около 10 минут. Сегодня же в суде планируются прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для фигурантов дела.
"Прошу дать 40 минут для подготовки к судебным прениям", - сказала прокурор.
Ранее суд уже допрашивал потерпевшего и самого Гуфа, представителей прессы тогда тоже попросили удалиться.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу
20 декабря 2025, 03:36
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
