Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье

"Московская область — это динамично развивающийся регион с постоянно растущим населением. Стремительное строительство жилых кварталов не должно оставлять людей в духовной пустоте. <...> Поэтому обращаю внимание преосвященных владык на необходимость иметь конкретную программу строительства новых храмов в новых районах — так, как мы это сделали в Москве", - сказал патриарх Кирилл на общем собрании духовенства Московской митрополии.