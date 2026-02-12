Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье
Религия
 
23:14 12.02.2026
Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье
Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2026
Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской митрополии подготовить программу по возведению храмов в строящихся районах Подмосковья,... РИА Новости, 12.02.2026
Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье

Патриарх Кирилл поручил подготовить программу по возведению храмов в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской митрополии подготовить программу по возведению храмов в строящихся районах Подмосковья, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
"Московская область — это динамично развивающийся регион с постоянно растущим населением. Стремительное строительство жилых кварталов не должно оставлять людей в духовной пустоте. <...> Поэтому обращаю внимание преосвященных владык на необходимость иметь конкретную программу строительства новых храмов в новых районах — так, как мы это сделали в Москве", - сказал патриарх Кирилл на общем собрании духовенства Московской митрополии.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что строительство храмов в Подмосковье — это задача большой важности.
"Это духовная миссионерская задача, и в каком-то смысле она важна и для сохранения межрелигиозного мира. <...> Там, где возводятся дома, должны возводиться храмы. Каждый новый приход должен стать центром жизни, где человек любого возраста найдет поддержку и общение", - отметил патриарх.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
1 февраля, 13:19
 
