Патриарх Кирилл высказался о строительстве новых храмов в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской митрополии подготовить программу по возведению храмов в строящихся районах Подмосковья, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
"Московская область — это динамично развивающийся регион с постоянно растущим населением. Стремительное строительство жилых кварталов не должно оставлять людей в духовной пустоте. <...> Поэтому обращаю внимание преосвященных владык на необходимость иметь конкретную программу строительства новых храмов в новых районах — так, как мы это сделали в Москве", - сказал патриарх Кирилл на общем собрании духовенства Московской митрополии.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что строительство храмов в Подмосковье — это задача большой важности.
"Это духовная миссионерская задача, и в каком-то смысле она важна и для сохранения межрелигиозного мира. <...> Там, где возводятся дома, должны возводиться храмы. Каждый новый приход должен стать центром жизни, где человек любого возраста найдет поддержку и общение", - отметил патриарх.