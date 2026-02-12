Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии
Религия
 
18:55 12.02.2026
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в Московской митрополии действует 1228 приходов и 1682 храма. РИА Новости, 12.02.2026
религия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
московская область (подмосковье), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Станислав Красильников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в Московской митрополии действует 1228 приходов и 1682 храма.
"В начале выступления предстоятель Русской церкви огласил статистические данные по Московской митрополии. В данный момент в митрополии действует 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и 9 подворий", – говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в четверг в сообщении об общем собрании духовенства митрополии, где выступил патриарх.
Общее собрание духовенства Московской митрополии состоялось 12 февраля 2026 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Священный синод РПЦ 13 апреля 2021 года образовал на территории Московской области Московскую митрополию. В неё входят Коломенская, Балашихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская епархии.
РелигияМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
