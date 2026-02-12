https://ria.ru/20260212/religiya-2074008737.html
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии - РИА Новости, 12.02.2026
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в Московской митрополии действует 1228 приходов и 1682 храма. РИА Новости, 12.02.2026
религия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
