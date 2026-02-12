Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:48 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/religiya-2073919628.html
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу
Судьба православной церкви Молдавии решается в молдавском селе Деренеу Каларашского района, где накануне произошли столкновения прихожан с полицией, заявил... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:48:00+03:00
2026-02-12T14:48:00+03:00
религия
молдавия
румыния
русская православная церковь
румынская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073626934_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_72f23fff87811f3fa5510c7e65c9dc55.jpg
https://ria.ru/20260211/moldavija-2073600885.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073626934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b5abcb337835f6e4de7f66af111b980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, румыния, русская православная церковь, румынская православная церковь, в мире
Религия, Молдавия, Румыния, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, В мире
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу

Архиепископ Маркелл назвал события в молдавском селе Деренеу решающими

© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархияОбстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархия
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Судьба православной церкви Молдавии решается в молдавском селе Деренеу Каларашского района, где накануне произошли столкновения прихожан с полицией, заявил епископ Молдавской митрополии Маркелл.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма длится уже несколько недель.
"Братья, православные из Деренеу, держитесь! Запомните, у вас в селе сейчас решается судьба Православной церкви Молдавии. От вас зависит наш завтрашний день. Держитесь!" - говорится в распространенном для СМИ послании архиепископа.
Маркелл напомнил, что события в Деренеу являются продолжением действий, которые он охарактеризовал как "захваты храмов со стороны Бессарабской митрополии".
"То же самое произошло в селе Реуцены недалеко от города Бельц, (а также) в Гринауцах. Обратите внимание, кто является зачинщиком всего этого: пришедшие в село чужаки. Потому что священник, назначенный в село, он является временно проживающим в этом селе и служащий в этой церкви. А он не является выходцем этого села, и если в Гринауцах и в Реуценах были наши молдаване, продавшиеся за 30 сребреников, то в Деренеу – это вообще верх цинизма. Это вообще гражданин другого государства, румынского происхождения, приходит и издевается в нашем молдавском селе", - добавил архиепископ.
Ранее представитель Унгенско-Ниспоренской епархии Молдавской митрополии заявил корремпонденту РИА Новости, что конфликт вокруг церкви в Деренеу связан не с противостоянием "молдаван и румын", а с манипуляциями документами и передачей храма без согласия общины. Речь идет о многолетнем споре прихожан с бывшим настоятелем этой церкви, гражданином Румынии Флоринелом Марином, который служил в храмах Молдавской митрополии, а в 2018 году перевел общину в Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви, оформив документы без реального согласия части церковного совета и верующих.
Полиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу
11 февраля, 11:11
 
РелигияМолдавияРумынияРусская православная церковьРумынская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала