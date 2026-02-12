Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу

КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Судьба православной церкви Молдавии решается в молдавском селе Деренеу Каларашского района, где накануне произошли столкновения прихожан с полицией, заявил епископ Молдавской митрополии Маркелл.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма длится уже несколько недель.
"Братья, православные из Деренеу, держитесь! Запомните, у вас в селе сейчас решается судьба Православной церкви Молдавии. От вас зависит наш завтрашний день. Держитесь!" - говорится в распространенном для СМИ послании архиепископа.
Маркелл напомнил, что события в Деренеу являются продолжением действий, которые он охарактеризовал как "захваты храмов со стороны Бессарабской митрополии".
"То же самое произошло в селе Реуцены недалеко от города Бельц, (а также) в Гринауцах. Обратите внимание, кто является зачинщиком всего этого: пришедшие в село чужаки. Потому что священник, назначенный в село, он является временно проживающим в этом селе и служащий в этой церкви. А он не является выходцем этого села, и если в Гринауцах и в Реуценах были наши молдаване, продавшиеся за 30 сребреников, то в Деренеу – это вообще верх цинизма. Это вообще гражданин другого государства, румынского происхождения, приходит и издевается в нашем молдавском селе", - добавил архиепископ.
Ранее представитель Унгенско-Ниспоренской епархии Молдавской митрополии заявил корремпонденту РИА Новости, что конфликт вокруг церкви в Деренеу связан не с противостоянием "молдаван и румын", а с манипуляциями документами и передачей храма без согласия общины. Речь идет о многолетнем споре прихожан с бывшим настоятелем этой церкви, гражданином Румынии Флоринелом Марином, который служил в храмах Молдавской митрополии, а в 2018 году перевел общину в Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви, оформив документы без реального согласия части церковного совета и верующих.