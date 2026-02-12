Рейтинг@Mail.ru
В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:24 12.02.2026 (обновлено: 15:31 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/rdkb-2073836751.html
В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку
В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку - РИА Новости, 12.02.2026
В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку
Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:24:00+03:00
2026-02-12T15:31:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
россия
калининградская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073841174_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_eac1b752784f117531e163d63cb0aedf.jpg
https://ria.ru/20260211/novosibirsk-2073582851.html
россия
калининградская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073841174_120:72:1161:853_1920x0_80_0_0_3f7e3eaea8d06f16d53c1192ea67dd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, калининградская область, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Россия, Калининградская область, Москва
В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку

Хирурги РДКБ спасли вдохнувшего булавку ребенка из Калининградской области

© Фото : Российская детская клиническая больница/ВКонтактеХирурги Российской детской клинической больницы, спасшие ребенка, вдохнувшего булавку
Хирурги Российской детской клинической больницы, спасшие ребенка, вдохнувшего булавку - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Российская детская клиническая больница/ВКонтакте
Хирурги Российской детской клинической больницы, спасшие ребенка, вдохнувшего булавку
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку.
"Торакальные хирурги <…> успешно провели малоинвазивное вмешательство по извлечению инородного тела из дыхательных путей ребенка. Изогнутая булавка пронзила бронх, что могло привести к серьезным нарушениям дыхания и даже коллапсу легкого", — говорится в Telegram-канале клиники.
© Фото : Российская детская клиническая больница/ВКонтактеХирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку
Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Российская детская клиническая больница/ВКонтакте
Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку
Одиннадцатилетнего мальчика экстренно доставили из Калининградской области бортом санавиации. При поступлении в РДКБ он мог говорить только шепотом и испытывал сильные боли в груди. Рентген помог установить, что булавка оказалась в области нижней доли левого бронха.
"Специалисты отделения под визуальным контролем аккуратно извлекли инородное тело за колпачок булавки с помощью оптических щипцов. Это позволило минимизировать кровотечение, которое купировалось самостоятельно", — рассказали в больнице.
Послеоперационный период прошел без осложнений, через три дня мальчика выписали под наблюдение специалистов по месту жительства.
Специалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом
11 февраля, 09:54
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоРоссияКалининградская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала