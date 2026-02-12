В Москве хирурги спасли ребенка, вдохнувшего булавку

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава спасли ребенка, вдохнувшего булавку.
"Торакальные хирурги <…> успешно провели малоинвазивное вмешательство по извлечению инородного тела из дыхательных путей ребенка. Изогнутая булавка пронзила бронх, что могло привести к серьезным нарушениям дыхания и даже коллапсу легкого", — говорится в Telegram-канале клиники.
Одиннадцатилетнего мальчика экстренно доставили из Калининградской области бортом санавиации. При поступлении в РДКБ он мог говорить только шепотом и испытывал сильные боли в груди. Рентген помог установить, что булавка оказалась в области нижней доли левого бронха.
"Специалисты отделения под визуальным контролем аккуратно извлекли инородное тело за колпачок булавки с помощью оптических щипцов. Это позволило минимизировать кровотечение, которое купировалось самостоятельно", — рассказали в больнице.
Послеоперационный период прошел без осложнений, через три дня мальчика выписали под наблюдение специалистов по месту жительства.
