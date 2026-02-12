Рейтинг@Mail.ru
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/raznoglasiya-2074033684.html
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, Евросоюз рискует быть стертым в порошок, пишет немецкое издание Handelsblatt. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:30:00+03:00
2026-02-12T21:30:00+03:00
в мире
европа
берлин (город)
париж
евросоюз
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260212/makron-2073913631.html
европа
берлин (город)
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, берлин (город), париж, евросоюз, bild
В мире, Европа, Берлин (город), Париж, Евросоюз, Bild
Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ

Handelsblatt: ЕС рискует быть стертым в порошок из-за разногласий ФРГ и Франции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, Евросоюз рискует быть стертым в порошок, пишет немецкое издание Handelsblatt.
«
"Спор между Берлином и Парижем парализует Европу... (Канцлер ФРГ Фридрих) Мерц и (президент Франции Эммануэль) Макрон не сходятся во мнении в важных политических вопросах. И это в то время, когда перед Европейским союзом возник вызов его существованию. В мире великих держав ЕС грозит быть стертым в порошок", - говорится в публикации.
Газета обратила внимание на то, что на неформальном саммите ЕС в четверг Мерц заявил, что он "почти всегда" сходится во мнении с Макроном по важным вопросам, касающимся Европы, показательно выделив эти слова. Издание отмечает, что позиции двух европейских лидеров не сходятся как минимум по шести важным проблемам, среди которых - вопрос об использовании еврооблигаций, сделка ЕС с Меркосур и недавняя поездка французского представителя в Москву.
Ранее немецкая газета Bild писала, что Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза - этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур и критика в адрес Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild
Вчера, 14:27
 
В миреЕвропаБерлин (город)ПарижЕвросоюзBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала