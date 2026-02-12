Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, пишут СМИ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, Евросоюз рискует быть стертым в порошок, пишет немецкое издание Handelsblatt.
«
"Спор между Берлином и Парижем парализует Европу... (Канцлер ФРГ Фридрих) Мерц и (президент Франции Эммануэль) Макрон не сходятся во мнении в важных политических вопросах. И это в то время, когда перед Европейским союзом возник вызов его существованию. В мире великих держав ЕС грозит быть стертым в порошок", - говорится в публикации.
Газета обратила внимание на то, что на неформальном саммите ЕС в четверг Мерц заявил, что он "почти всегда" сходится во мнении с Макроном по важным вопросам, касающимся Европы, показательно выделив эти слова. Издание отмечает, что позиции двух европейских лидеров не сходятся как минимум по шести важным проблемам, среди которых - вопрос об использовании еврооблигаций, сделка ЕС с Меркосур и недавняя поездка французского представителя в Москву.
Ранее немецкая газета Bild писала, что Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза - этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур и критика в адрес Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева.